Скончалась бывший редактор Пермского телевидения Инга Бурдина

Инга Владимировна много лет отдала телерадиовещанию Прикамья.

Пермское отделение Союза журналистов России сообщило об уходе из жизни 13 апреля Бурдиной Инги Владимировны. Она много лет отдала телерадиовещанию Прикамья.

Инга Бурдина родилась 11 июня 1934 года в Перми. После окончания историко-филологического факультета Пермского госуниверситета с 1956 по 1959 годы работала ответственным секретарем в Верещагинской районной газете «Ленинский ударник».

В дальнейшем ее биография была связана с Комитетом по телевидению и радиовещанию Пермского облисполкома. С 1975 года Инга Владимировна — старший редактор главной редакции подготовки программ «Пермьтелефильм», с 1980 года — главный редактор редакции художественных передач Пермского телевидения.

Ее творческие интересы проявились в создании ежедневной телевизионной газеты «Прикамье вечернее», пионерской телевизионной программы «Звенигород», циклов передач «Клуб музыкальных встреч», «Собеседник», «Театр и зрители». Коллеги в Инге Владимировне ценили высокий профессионализм, неустанный творческий поиск. Ее многолетий и плодотворный труд был отмечен почетным званием «Заслуженный работник культуры РФ».

Совет ветеранов Пермской краевой организации Союза журналистов России выражает соболезнования семье Инги Владимировны Бурдиной.