23 апреля в Красноярске пройдет День бесплатной юридической помощи

В Красноярске 23 апреля состоится День бесплатной юридической помощи. В этот день жители города смогут получить консультации специалистов по широкому кругу правовых вопросов. Прием пройдет с 10:00 до 15:00 в Красноярской краевой научной библиотеке на улице Карла Маркса, 114. Консультации проведут юристы, адвокаты, нотариусы, представители государственных ведомств и преподаватели юридических вузов. Обратиться можно по вопросам гражданского, трудового, семейного и жилищного права, а также по темам социальной защиты, пенсионного обеспечения и нотариальной деятельности. Организатором выступает Красноярское региональное отделение Ассоциации юристов России. Предварительная запись доступна по телефону: 8 (391) 258−18−50.