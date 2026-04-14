Новый автобусный маршрут свяжет Сокольское и Нижний Новгород с 20 апреля

Транспорт будет ездить по кратчайшему пути между населенными пунктами.

Источник: Живем в Нижнем

С 20 апреля в Нижегородской области откроется маршрут автобусов № 534, который свяжет Нижний Новгород и Сокольское. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Транспорт будет ходить по кратчайшему пути между населенными пунктами. Время в дороге для пассажиров сократится на 30 минут. При этом маршрут автобуса пройдет также через село Зарубино и деревню Петухово в Борском округе.

Обслуживать рейсы будет ООО «Сокольское ПАП».

Ранее мы писали, что трамваи 417 в Нижнем Новгороде вернутся на маршрут в июне.