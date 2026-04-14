Научные стажировки прошли учёные ИРНИТУ в КНР (Программа «Приоритет 2030»)

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В 2025 году ИРНИТУ направил четырех научных сотрудников в ведущие вузы и центры Китая для повышения компетенций и расширения возможностей для сотрудничества. Об этом сообщил проректор по международной деятельности Степан Быков на заседании Научно-технического совета университета Программы «Приоритет 2030».
В программе развития на 2025−2036 годы указаны четыре стратегические цели развития (СЦР), в том числе интернационализация. Она позиционируется как фактор глобальной конкурентоспособности и устойчивого развития, обеспечивающий вузу лидерские позиции в инженерных науках. Иркутский политех намерен к 2030 году заработать на международной деятельности не менее 400 млн рублей.
Проректор Степан Быков отметил, что развитие академической мобильности способствует укреплению научно-исследовательского потенциала вуза через международные коллаборации. Это подразумевает финансирование стажировок учёных в ведущих вузах зарубежья, поддержку их публикаций в соавторстве с иностранными коллегами в рейтинговых журналах (Q1-Q2 Scopus/WoS), участие в грантовых программах.
«Предполагаем, что наличие таких статей, контактов и зарубежных поездок позволит в последующем коллегам получить конкурентные преимущества при отборе в рамках конкурсов РНФ в Китай, Индию и т.д. Условием нашей поддержки является выход на практику, т.е. привязка к тем или иным индустриальным партнёрам. В 2025 году в ИРНИТУ таковых проектов было четыре. Мы поддержали их на средства софинансирования по Программе “Приоритет 2030”», — сказал Степан Быков.
Три проекта касались работы сотрудников кафедры обогащения полезных ископаемых и охраны окружающей среды имени С. Б. Леонова. Например, в сентябре доцент Александр Бурдонов, аспиранты Татьяна Сахабутдинова и Ван Айцин две недели стажировались в Университете науки и технологий Внутренней Монголии (город Баотоу). В Китае они представляли интересы лаборатории «Флотация и химия реагентов».
Вместе с китайскими коллегами иркутяне проводили исследования по флотации колумбита и бастензита, из которых извлекают редкоземельные металлы. Со стороны китайского вуза работу стажёров курировал профессор Чжао Цао (Zhao Cao).
Полученный в КНР опыт проведения фундаментальных исследований ученые Иркутского политеха планируют адаптировать под прикладные задачи в интересах горно-обогатительных компаний России.
По итогам поездки Александр Бурдонов и аспирант Ван Айцин опубликовали англоязычную статью в журнале Chemical Engineering Journal (Q1, Scopus). Соавторами стали представители вуза из Баотоу. Статью посвятили обогащению бастензита с извлечением редкоземельных металлов в интересах возобновляемой энергетики, производства электроники и другой высокотехнологичной продукции. В материале говорится об экспериментах с бастензитом, добытом на руднике Вэйшаньху (провинция Шаньдун).
В настоящее время готовится к печати и статья Татьяна Сахабутдиновой.
Кроме того, стажировку в Харбинском политехническом университете в 2025 году прошел заведующий кафедрой электроснабжения и электротехники Владислав Шакиров. Работу курировал профессор Йинг Сюй (Ying Xu), чьи интересы в науке связаны с планированием развитием и управлением режимами в энергосистемах.
«Мы стараемся активно развивать сотрудничество между ИРНИТУ, Харбинским политехом и холдингом Эн+ в области “зеленой” энергетики. Научная статья Владислава Шакирова находится в стадии подготовки», — отметил проректор Степан Быков.
Он подчеркнул, что отбор участников на научные стажировки проводится на системной основе. Прежде всего, кандидатам следует направить в отдел международных научных и образовательных проектов заявку с письмом-согласием от принимающей стороны. Приоритет при оказании материальной поддержки отдаётся профессорско-преподавательскому составу. Однако шансы провести исследования за рубежом есть у аспирантов и магистрантов.