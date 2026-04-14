Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бутырском районе Москвы построят школу на 325 учеников

В здании разместят учебные кабинеты, спортзал, а также многофункциональное пространство для мероприятий.

Современная школа, рассчитанная на 325 мест, появится в Бутырском районе столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Возведение в городе социальных объектов соответствует целям и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Школа на 325 мест общей площадью почти 8,7 тысячи квадратных метров возводится на территории бывшей промзоны Огородный Проезд. На строительном объекте уже готов монолит, внешние и внутренние стены, завершается отделка фасада и устройство кровли. Продолжается работа по прокладке инженерных коммуникаций. В здании разместятся учебные и специализированные кабинеты, спортивный зал, а также многофункциональное многосветное пространство для мероприятий», — сказал он.

На прилегающей к учреждению территории сделают круговую беговую дорожку и обустроят спортивную площадку для игр в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Также там предусмотрены игровые пространства с теневыми навесами и травмобезопасным покрытием, пешеходная зона, скамейки и уличные фонари.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.