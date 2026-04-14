На Колыме господдержку получат 6 заявок на развитие туринфраструктуры

Итоги трех конкурсных отборов на предоставление финансирования на развитие туристской инфраструктуры были подведены в Магаданской области. Поддержку по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» получат шесть заявок, сообщили в министерстве культуры и туризма региона.
В частности, для финансового обеспечения части затрат, направленных на приобретение туристского оборудования, до оценки экспертами были рекомендованы две заявки. Обе были признаны победителями и получат финансирование в размере 5 млн рублей.
Еще три заявки стали победителями в конкурсном отборе на компенсацию части затрат, направленных на создание объектов кемпинг-размещения. В общей сложности участники конкурса получат 23 млн рублей.
В то же время по результатам отбора на возмещение части затрат, направленных на организацию выделенных зон отдыха, до оценки экспертов была допущена одна заявка, признанная по итогам победителем. Сумма поддержки составила 2,6 млн рублей.
«Новое оборудование позволяет действующим туристическим базам и объектам размещения значительно расширить спектр предложений: организовывать больше экскурсий, проводить зимние экспедиции и летние туры, отвечая на растущий спрос. Развитие туристской инфраструктуры формирует комфортную среду, делает досуг местных жителей разнообразнее и привлекает в регион новых туристов», — подчеркнул заместитель министра культуры и туризма Магаданской области Максим Шурхно.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.