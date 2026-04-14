В Хакасии обновят 3 участка сетей водоснабжения в Саяногорске

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» пройдут на трех участках сетей холодного водоснабжения в городе Саяногорске Республики Хакасии. Об этом сообщили в городской администрации.
Специалисты уже приступили к земельным работам на двух участках от переулка Абаканского через улицу Калинина в сторону Комсомольского микрорайона. Подрядчик будет работать поэтапно — «от колодца до колодца». Это значит, что после завершения каждого участка его сразу закопают, чтобы не создавать неудобств жителям.
Помимо этого, работы стартовали в Парке Победы. Там подрядчик уже залил фундамент для установки реконструированного памятника «Колокол». Основание будет выполнено из цельных каменных блоков, рабочие ждут их доставки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.