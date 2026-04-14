Около 30 нижегородцев заболевают коронавирусом еженедельно

Каждую неделю порядка 30 жителей Нижнего Новгорода заражаются коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора.
По словам медицинских работников, видоизменённые варианты коронавируса приобрели повышенную контагиозность, но при этом реже приводят к поражению нижних отделов лёгких.
Некоторые СМИ в попытке привлечь внимание аудитории случайно распространили фейк о появлении штамма аллергенной пыльцы Stratus. Следует отметить, что понятие «штамм» к пыльце неприменимо.
Весной COVID-19 действительно может проявляться симптомами, схожими с аллергическими реакциями. Это распространённое явление в период цветения, известное как «поллиноз». Данное состояние может возникнуть у любого человека, независимо от того, перенёс ли он коронавирусную инфекцию ранее.
Также напомним, что неизбежного появления COVID-19 «Цикада» ожидают в Нижегородской области. Этот штамм уже обнаружен в ряде стран мира.
Ранее нижегородских аллергиков предупредили о скором цветении березы.