Школьники Благовещенска изучили правила оказания первой помощи

Студенты Амурской государственной медицинской академии обучили более шести тысяч школьников Благовещенска правилам оказания первой помощи. Занятия были организованы в соответствии с целями нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в правительстве региона.
Всего было проведено свыше 200 мастер-классов. В них приняли участие учащиеся из 13 образовательных заведений города.
«Работа по формированию культуры безопасности и взаимопомощи продолжается. Впереди — новые школы, новые уроки и новые маленькие герои, готовые прийти на помощь», — поделились впечатлениями в первичном отделении Движения первых при Амурской государственной медицинской академии.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.