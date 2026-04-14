Штрафы для общепита с алкоголем в жилых домах могут ужесточить в Самаре

В Самарской губдуме обсудили меры по ограничению употребления алкоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области могут ужесточить штрафы для собственников «наливаек» и заведений общепита, расположенных в жилых домах, которые продают алкоголь. Вопрос о мерах по ограничению употребления алкоголя рассмотрели 14 апреля на заседании комитета по промышленности, предпринимательству, торговле, ИТ и связи Самарской губдумы.

Напомним, что в 2024 году был принят закон, ужесточающий условия работы заведений общепита, где алкоголь можно купить в том числе и ночью. Он был призван разделить добросовестные предприятия от тех, которые маскировались под общепит исключительно с целью продажи алкоголя.

Сейчас для владельцев «наливаек» в Самарской области предусмотрены штрафы до 7000 рублей. На заседании комитета губдумы предложили увеличить их, вопрос будут рассматривать.