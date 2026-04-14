В Калининграде планируют снять хоррор о туристах, которые ехали на экскурсию, но попали в лапы маньяка

В Калининграде планируют снять полнометражный фильм: хоррор о туристах, которые попали к безумному туроператору. Предварительное название проекта — «Хирург для грешных». Подробности рассказал актёр и режиссёр Януш Таран в эфире подкаста «Снимите это здесь».
В 2023 году Януш Таран выпустил короткометражку «Такси дальше не едет»16+. Там главным антагонистом тоже был маньяк: мужчина заманивал жертв под видом таксиста и проводил над ними ужасные эксперименты.
По словам режиссёра, сюжет был отчасти основан на реальной истории: на идею его натолкнул рассказ девушки, которую изнасиловал и избил случайный водитель.
Это был первый фильм Тарана, снятый в жанре хоррора — команда училась прямо в процессе. Лента вышла удачной: на одной из платформ в первые месяцы после релиза её посмотрели около 700 тысяч человек.
«Мы прочитали много комментариев: все хотят вторую часть. И я написал сценарий, уже посмелее, пострашнее… Но мы настолько увлеклись, что вышел полный метр», — рассказал Януш Таран.
Сюжетно две картины не связаны. Если первая предупреждала, что нельзя садиться в подозрительные машины, то вторая предостерегает от неофициальных туроператоров. И её, утверждает режиссёр, тоже вдохновил реальный случай.
«Когда я летал в другую страну снимать кино, мне и ещё нескольким людям там предложили экскурсию. Обычный мужичок, обещал показать интересные места, — вспоминает постановщик. — А потом к нам подошёл человек, который отвечал за безопасность, и говорит: не вздумайте никуда с ним ехать, это дорога в один конец. Таких туристов там грабят и убивают».
Действие нового фильма будет разворачиваться вокруг группы путешественников — Лизы, Милы, Кристины, Бориса и Юры. Они отправляются на экскурсию в лес, но машина глохнет, и ребят «выручает» местный охотник. Однако спаситель оказывается маньяком. Он привозит жертв в своё логово и начинает пытать.
Среди источников вдохновения авторы проекта называют фильмы «Декстер», «Молчание ягнят», «Семь» и «Драйв». В собственной ленте они хотят сделать акцент не на демонстрации жестокости, а на психологическом напряжении.
Главные роли исполнят ученики калининградской актёрской школы RED PRO. Это по больше части начинающие артисты, для которых съёмки станут первым полноценным опытом в кино. Режиссёр подчёркивает, что сделал такой выбор осознанно: для него важно работать с неидеальной, но живой актёрской игрой.
Финансирование планируется через краудфандинг. Команда планирует собрать 200 тысяч рублей.
Новый фильм Таран надеется сделать более визуально выразительным — за счет предметов, света и композиции кадра. «Первую сцену я хочу сделать однокадровой. Чтобы зритель из неё понял всю суть фильма: кто антагонист, его характер, чем он занимается, — объясняет режиссёр. — Это сложно, но если мы это победим, то зритель сразу всё поймёт».
Съёмки будут проходить в Калининградской области, но, по словам автора идеи, это не окажет влияния на историю. Режиссёр уже договорился предварительно с одной сетью кинотеатров — когда фильм получит прокатное удостоверение, его могут показать по всей стране. Подробностей о премьере пока нет.
Януш Таран как актёр снимался в сериалах «Андреевский флаг», «Налёт», «Живой» и «По законам военного времени». Кроме того, он срежессировал несколько короткометражек («Проклятый дом», «Любимый номер», «Ваша честь») и организовал в Калининграде актёрскую школу RED.PRO.
«Клопс» рассказывал про пять фильмов о том, как интернет может изменить жизнь.