Кадровый центр Якутии провел ярмарку вакансий для людей с инвалидностью

Было предложено более 20 вакансий от 12 работодателей.

Источник: Национальные проекты России

Специализированная ярмарка вакансий для людей с инвалидностью прошла в Якутии. Мероприятие было организовано в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в администрации главы и правительства республики.

На ярмарке было предложено более 20 вакансий от 12 работодателей. Участниками мероприятия стали 40 человек, имеющих ограничения по здоровью и заинтересованных в трудоустройстве. Формат ярмарки позволил им напрямую пообщаться с потенциальными работодателями, задавать вопросы об условиях труда, графике и требованиях к кандидатам. По итогам мероприятия 17 человек с инвалидностью нашли работу.

«Мы ставили перед собой задачу не просто подобрать работу гражданам, а создать условия для полноценной адаптации и социализации людей с инвалидностью. Равный доступ к занятости — это основа для их независимости и качества жизни. Радует, что работодатели активно включаются в эту работу, а соискатели готовы заявлять о своих профессиональных амбициях», — отметили в кадровом центре Якутии.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.