В Калининградской области изучают запросы жителей при формировании бюджета

Обращения жителей попадают в систему, отслеживаются и учитываются министерствами при формировании бюджетных заявок. В 2025 году объем приоритизируемых расходов по запросам жителей составил 2,7 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей включили в бюджет после отбора по новой системе. Доля регламентированных расходов достигла 45% при плане в 40%.