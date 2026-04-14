В Калининградской области изучают запросы жителей при формировании бюджета

В регионе реализуют проект, который позволяет учитывать мнение граждан.

Источник: Комсомольская правда

Министр финансов региона Виктор Порембский доложил губернатору Алексею Беспрозванных об итогах реализации пилотного проекта, позволяющего учитывать мнение граждан при формировании бюджета. С февраля по декабрь 2025 года в пилотном проекте приняли участие два ключевых ведомства — минсоц и минздрав, куда поступает наибольшее количество обращений от граждан.

«Теперь каждый проект оценивается по шести критериям — от социальной значимости и количества людей, которым он поможет, до наличия софинансирования и готовности документов. Чем выше балл, тем больше шансов получить финансирование. Министерства адаптировали регламент под свои отраслевые особенности», — прокомментировал Виктор Порембский.

Обращения жителей попадают в систему, отслеживаются и учитываются министерствами при формировании бюджетных заявок. В 2025 году объем приоритизируемых расходов по запросам жителей составил 2,7 млрд рублей, из них 1,2 млрд рублей включили в бюджет после отбора по новой системе. Доля регламентированных расходов достигла 45% при плане в 40%.

В этом году систему распространят на другие органы власти и местное самоуправление (образование, культуру, ЖКХ, спорт).