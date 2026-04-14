В Пермском крае санавиция спасла жителя Суксуна с остановкой сердца

Вертолёт Ми-8МТВ эвакуировал в Пермь 46-летнего мужчину в тяжёлом состоянии, сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края.
Пациент самостоятельно обратился в Суксунскую ЦРБ с загрудинными болями и слабостью. В приёмном отделении у мужчины остановилось сердце. Врачи провели реанимацию и перевели мужчину в палату интенсивной терапии. Однако состояние оставалось тяжёлым, и медики вызвали санавиацию.
Ситуация осложнялась кардиогенным шоком — сердце не обеспечивало кровоснабжение, что мешало транспортировке. Врачи скорректировали лечение, провели пробы и всё же решили эвакуировать пациента.
Для посадки вертолёта потребовалась подготовка. Подходящую точку выбрали на межпоселковой дороге. Её временно перекрыли. Санитарный борт приземлился в Суксуне впервые за 15 лет.
Через час пациента доставили в Кардиодиспансер и сразу подняли в операционную. Мужчине провели тромбэкстракцию и установили два стента.
Сейчас его состояние оценивают как удовлетворительное, он в сознании, жизни ничего не угрожает.