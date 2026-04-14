В Красноярском крае дорожника отправили в колонию за мошенничество при ремонте моста

В Красноярском крае 3,5 года колонии получил гендиректор АО «ДРСУ-10» за мошенничество, сообщили в прокуратуре.
В 2017 году в селе Жерлык Минусинского района нужно было провести ремонт моста, демонтировав старый. Подрядчиком выступило АО «ДРСУ-10», а демонтажные работы доверили ООО «ДСК ЮГ». С этой фирмой заключили 4 договора по 90 тыс. рублей каждый.
В прокуратуре отметили, что у компании не было ни техники, ни рабочих, она была создана специально как фиктивный субподрядчик. Позднее выяснилось, что главой фирмы был гендиректор АО «ДРСУ-10», который также значился специалистом ГПКК «ДРСУ-10». Именно силами последней фирмы был на самом деле выполнен демонтаж моста. А деньги в размере 311 тыс. рублей перевели «ДСК ЮГ».
«В суде он отрицал вину: “Работы выполнены моей организацией”. Но свидетели — подчиненные — сообщили о давлении для дачи ложных показаний», — рассказали в прокуратуре.
Суд признал бизнесмена виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Приговор: 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима.