Юрист предупредила о штрафе за кормление ворон. Есть важное условие

Россиянам грозит штраф до 5 тыс. руб. за подкармливание ворон у дома, сообщила член союза юристов-блогеров при Ассоциации юристов России Олеся Чернокова в беседе с «РИА Новости».
«Если кормление ворон нарушает местные правила благоустройства, а двор остается загрязненным, имеются все основания для наложения штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. руб.», — рассказала она.
Штраф, по ее словам, предусмотрен за нарушение ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления). При этом прямая ответственность за кормление ворон во дворе и на территории общего пользования жителей дома не предусмотрена законом. По этой причине наказание последует только в случае, если кормление птиц носит систематический характер, наносит вред окружающей среде и загрязняет двор.
Какое наказание ждет за кормление голубей
Ранее сообщалось, что за кормление голубей и других птиц рядом с жилыми домами грозит штраф в случае создания этим санитарно-эпидемиологических угроз. По ст. 8.2 КоАП России (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления) может грозить ответственность и штрафы.
Для граждан размер составит от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностных лиц — от 10 тыс. до 30 тыс. руб., для юрлиц — от 100 тыс. до 250 тыс. руб. При повторном нарушении штраф вырастает: для физлиц — до 3−5 тыс. руб., для должностных лиц — до 30−40 тыс. руб., для юрлиц — до 250−400 тыс. руб.