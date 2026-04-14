Синоптики обещают в Волгоградской области до +12 тепла

По данным регионального ЦГМС, синоптики обещают преимущественно солнечную и теплую погоду в Волгоградской области 15 апреля. В некоторых районах области возможны небольшие дожди и туман.
В самом Волгограде синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Ночью ветер подует с юго-запада со скоростью 3−8 м/с, а днем сменит направление на северо-западное, усилившись до 5−10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до комфортных 3−5 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до 10−12 градусов.
А вот для жителей Волгоградской области картина немного иная. Здесь также будет облачно с прояснениями, но местами пройдут небольшие дожди. Особенно внимательными стоит быть водителям и пешеходам ночью и утром, так как в отдельных районах прогнозируют туман. Ветер будет аналогичен городскому: ночью юго-западный 3−8 м/с, а днем северо-западный 5−10 м/с. Температурные показатели по области будут чуть шире: ночью ожидается от 1 до 6 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 9−14 градусов.