Эксперт Ефремов: стратосферные платформы для связи смогут развернуть за сутки

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Стратосферные платформы могут стать переспективным решением для обеспечения связью в экстренных ситуациях или на небольших территориях. Ведется разработка системы, которую можно будет развернуть в стратосфере над заданной точкой за сутки, сообщил гендиректор компании «Стратонавтика» Денис Ефремов в рамках Международной молодежной научной конференции «Гагаринские чтения».
«Преимущество стратосферных платформ, например, в скорости развертывания. То есть, если вам необходимо обеспечить связь в экстренных ситуациях или на не такой большой территории, как весь земной шар, то, действительно, стратосферные платформы могут быть перспективным решением. И можно разработать систему — она сейчас есть в разработке, — которую можно развернуть над точкой буквально за сутки», — поделился он.
По словам эксперта, в перспективе стоит разработать синергичную систему между космическими и стратосферными аппаратами. Кроме того, «есть варианты, когда стратостаты, то есть спутники, являются трансляторами спутниковой группы уже локально, локально обеспечивая связь с низкими задержками, потому что это высоты 20 км, например, а не 300−400 км и выше», — добавил он.
При этом, подчеркнул Ефремов, не имеет смысла разворачивать стратосферные платформы над акваторией океанов, так как в таких местах спутниковая низкоорбитальная группировка может покрывать эту территорию.