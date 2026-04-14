Тоннель длиной 159 метров соединит Новую Портовую с центром Казани

В Казани планируют масштабное развитие территории Новой Портовой площадью почти 100 гектаров, пишет ИА «Татар-информ». В случае реализации проекта транспортная доступность района существенно улучшится, он станет более привлекательным для жизни и инвестиций.
Связь Новой Портовой с центром города через тоннель.
В Казани завершились общественные слушания по проекту планировки территории, расположенной между улицами Татарстан и Технической — в районе Новой Портовой и Старо-Татарской слободы. Общая площадь — почти 100 га.
Ключевым элементом проекта станет формирование новой транспортной инфраструктуры. Документ предусматривает строительство магистрали протяженностью около 1 км по улице Братьев Петряевых, а также тоннеля длиной 159 метров под железнодорожными путями. Эти объекты должны обеспечить связь Новой Портовой с центральными районами города.
Ремонт дорог, новые детский сад и поликлиника.
Согласно проекту, тоннель пройдет под железной дорогой в районе станции «Вахитово» и станет продолжением улицы Братьев Петряевых с выходом к площади Вахитова рядом с предприятием «Нэфис».
Помимо этого, предусмотрена реконструкция существующей улично-дорожной сети. Работы затронут улицы Ватутина, Ирек, Производственную, Тимер Юл, Ново-Вахитовскую, Яшляр и Болгар. Общая протяженность отремонтированных участков составит около 2,8 км.
Параллельно с транспортной инфраструктурой запланировано строительство социальных объектов. В районе появятся детский сад на 80 мест, поликлиника с женской консультацией на 200 посещений в смену, дом социального обслуживания на 300 мест и многофункциональный комплекс. Также в Старо-Татарской слободе предусмотрено выделение 10 участков под индивидуальную жилую застройку.
Реализация растянется до 2040 года.
Строительство разделено на два этапа. Первый рассчитан до 2035 года и включает строительство детского сада, дома социального обслуживания, инженерных сетей и реконструкцию дорожной сети. Снос существующих объектов запланирован на 2032 год, а проектирование — на 2030-й.
Второй этап продлится до 2040 года. В этот период планируется строительство многофункционального комплекса, развитие инженерной инфраструктуры, а также возведение тоннеля и прилегающих дорог. Снос зданий запланирован на 2038 год, а проектирование — на 2035-й.
Что говорят о проекте городские власти.
В мэрии Казани пояснили, что проект планировки территории не фиксирует конкретные сроки реализации и источники финансирования, а выполняет функцию стратегической схемы развития.
Городские власти отметили, что дом социального обслуживания и многофункциональный комплекс рассматриваются как перспективные объекты, параметры которых будут уточняться на стадии проектно-сметной документации при наличии финансирования.
Одной из главных задач документа, сообщили в мэрии, является определение красных линий улично-дорожной сети, параметров улиц и размещения инженерной инфраструктуры. Власти считают, что новая магистраль и тоннель позволят значительно улучшить транспортную связность района Новой Портовой с другими частями города.
Эксперт прогнозирует, что район Новой Портовой станет привлекательнее для жизни.
Вице-президент Гильдии риелторов Татарстана Андрей Савельев полагает, что реализация проекта станет драйвером развития территории. По его оценке, сейчас район находится в сложном положении из-за плохой транспортной доступности и неудовлетворительного состояния дорог, несмотря на близость к Волге.
Эксперт отметил, что развитие инфраструктуры традиционно оказывает положительное влияние на рынок жилья. Пока добираться до Старо-Татарской слободы затруднительно, а состояние дорог оставляет желать лучшего, поэтому строительство новой трассы должно улучшить ситуацию.
Говоря о существующей застройке, Андрей Савельев обозначил два возможных сценария: обновление фасадов по аналогии с проектом ЖК «Арт-Сити» либо реновация. По его мнению, второй вариант станет экономически оправданным только при значительном росте стоимости земли. Савельев добавил, что в Казани подобный подход пока применяется преимущественно к двухэтажным зданиям, тогда как снос пятиэтажек остается нерентабельным.
Первые шаги в реализации проекта.
Развитие территории Новой Портовой началось в 2022 году, когда концепцию комплексного освоения представили Раису Татарстана Рустаму Минниханову. Уже в 2024 году завершили разработку проектной документации первого этапа благоустройства, охватывающего 287 гектаров, из которых 72 отведены под парки и скверы.
Проект предусматривает создание 12-километровой набережной, строительство станций метро и транспортно-пересадочных узлов. Общий объем жилой застройки оценивается в 1,5 млн кв. метров, а коммерческой недвижимости — в 1,3 млн кв. метров. Инвестиции в развитие территории ранее оценивались более чем в 500 млрд рублей.
В 2025 году началось формирование набережной — были построены первые 200 метров гидротехнического сооружения. Также получил одобрение проект Центра фигурного катания Алины Загитовой, который планируется открыть в 2026 году.
Заслуженный архитектор России Никита Явейн представил проект школы на 1,1 тыс. мест, а архитектор Рубен Аракелян — концепцию развития речного порта с высотной доминантой. В мэрии рассчитывают, что полная реализация проекта займет около 10 лет, при этом уже сейчас территория активно застраивается и трансформируется в новый городской центр.