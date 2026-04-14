В Красноярском крае чиновника оштрафовали за неосвоенный бюджет

Главу Хандалы Дзержинско-Тасеевского муниципального округа оштрафовали на десять тысяч рублей за нарушение условий межбюджетных трансфертов: сельсовет, выиграв конкурс местных инициатив, так и не организовал строительство парка.
Как рассказали в прокуратуре, конкурс состоялся ещё в 2024 году. Из краевого бюджета селу для новой зоны рекреации выделили один миллион рублей.
«Лимиты вернулись обратно в край. Проблема массового отдыха не решилась. Год назад глава уже получил штраф по постановлению прокурора — тогда не смог организовать обустройство территории трубами для сточных и талых вод. И миллион тоже вернул, не тронув инфраструктуру», — сообщили в ведомстве, уточнив, что продолжают контролировать устранение нарушений и реализацию проекта в интересах местных жителей.