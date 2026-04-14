Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае чиновника оштрафовали за неосвоенный бюджет

Глава Хандалы не построил парк, на который выделили 1 млн рублей.

Главу Хандалы Дзержинско-Тасеевского муниципального округа оштрафовали на десять тысяч рублей за нарушение условий межбюджетных трансфертов: сельсовет, выиграв конкурс местных инициатив, так и не организовал строительство парка.

Как рассказали в прокуратуре, конкурс состоялся ещё в 2024 году. Из краевого бюджета селу для новой зоны рекреации выделили один миллион рублей.

«Лимиты вернулись обратно в край. Проблема массового отдыха не решилась. Год назад глава уже получил штраф по постановлению прокурора — тогда не смог организовать обустройство территории трубами для сточных и талых вод. И миллион тоже вернул, не тронув инфраструктуру», — сообщили в ведомстве, уточнив, что продолжают контролировать устранение нарушений и реализацию проекта в интересах местных жителей.