Власти ищут подрядчика для ремонта дороги вдоль канала из Полесска в Матросово за 1,5 млрд рублей

Власти ищут подрядчика для ремонта дороги вдоль канала из Полесска в Матросово. На эти цели выделили почти 1,5 миллиарда рублей. Соответствующую информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок 16 километров трассы Полесск — Головкино — Матросово. Дорога проходит недалеко от Куршского залива.
Специалисты приведут в порядок проезжую часть, обустроят тротуары, а также установят вдоль трассы наружное освещение, кирпичные автобусные остановки, скамейки и урны. Для ремонта дороги вырубят деревья и кустарники. Взамен высадят 143 новых растения.
Подрядчика определят 27 апреля. Работы необходимо выполнить до 8 ноября 2028 года.
В 2025-м власти выделили деньги на установку наплавного моста через реку Немонин на участке дороги из Полесска в Матросово. Работы выполнит компания «Речной порт Нефтеюганск» за 199,5 миллиона рублей.
В 2026 году в Калининградской области планируют отремонтировать более ста километров региональных трасс. Также приведут в порядок девять мостов. Специалисты отремонтируют трассы в Багратионовском, Озёрском, Нестеровском, Зеленоградском, Славском и других округах.