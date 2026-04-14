Без страховки и с кредитами: арендаторы сгоревшего «Гианта» ждут помощи от властей

В калининградском Центре «Мой бизнес» прошла встреча чиновников с арендаторами ТЦ «Гиант», который сгорел в апреле. Губернатор Алексей Беспрозванных поручил разобраться с каждым случаем отдельно. Пришли больше 40 предпринимателей: кинотеатр, детский центр, магазины, кафе. Их проблемы однотипны: утрачены товары, оборудование, документы. Многие остались с кредитами, которые нечем платить. И почти никто не застраховал своё имущество.
Что предлагают власти. Центр «Мой бизнес» уже начал сбор данных по каждому предприятию. Пострадавшим обещают бесплатные юридические консультации — помогут восстановить документы, зафиксировать ущерб и понять, что делать дальше. Также оценят потребность в кредитной поддержке.
«Наша задача — совместно с предпринимателями определить возможные механизмы, которые помогут создать условия для восстановления деятельности. Подобные антикризисные инструменты мы разрабатывали во время пандемии», — напомнил директор Центра «Мой бизнес» Кирилл Лило.
Замминистра экономического развития Ксения Малышева пообещала, что ситуация на особом контроле у главы региона. Представитель собственника здания заявил, что ТЦ планируют восстановить. Минэкономики поможет наладить диалог арендаторов с владельцем. Но главный вопрос — кто и когда компенсирует потери — пока остаётся открытым.