Без страховки и с кредитами: арендаторы сгоревшего «Гианта» ждут помощи от властей

В калининградском Центре «Мой бизнес» прошла встреча чиновников с арендаторами ТЦ «Гиант», который сгорел в апреле. Губернатор Алексей Беспрозванных поручил разобраться с каждым случаем отдельно. Пришли больше 40 предпринимателей: кинотеатр, детский центр, магазины, кафе. Их проблемы однотипны: утрачены товары, оборудование, документы. Многие остались с кредитами, которые нечем платить. И почти никто не застраховал своё имущество.