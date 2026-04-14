Полиция выясняет обстоятельства разрушения надгробий на кладбище в Дзержинске

В Дзержинске полиция проводит проверку в связи с разрушением более десяти надгробий на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
За прошедшие две недели администрация кладбища несколько раз обращалась в полицию и заявляла о разрушении более десятка надгробий. На месте побывала следственно-оперативная группа. 14 апреля полицейские насчитали 16 разрушенных памятников на захоронениях представителей разных этнических групп.
Сейчас сотрудники полиции выясняют, как именно были повреждены надгробия. В случае, если установится факт умышленного вреда, то будут приняты меры в соответствии с законодательством.
Ранее мы рассказывали, что вандалы разгромили могилы участников СВО на дзержинском кладбище.