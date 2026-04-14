Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция выясняет обстоятельства разрушения надгробий на кладбище в Дзержинске

Правоохранители насчитали 16 поврежденных памятников.

Источник: Живем в Нижнем

В Дзержинске полиция проводит проверку в связи с разрушением более десяти надгробий на кладбище. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

За прошедшие две недели администрация кладбища несколько раз обращалась в полицию и заявляла о разрушении более десятка надгробий. На месте побывала следственно-оперативная группа. 14 апреля полицейские насчитали 16 разрушенных памятников на захоронениях представителей разных этнических групп.

Сейчас сотрудники полиции выясняют, как именно были повреждены надгробия. В случае, если установится факт умышленного вреда, то будут приняты меры в соответствии с законодательством.

Ранее мы рассказывали, что вандалы разгромили могилы участников СВО на дзержинском кладбище.