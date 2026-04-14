Полиция проверит повреждение 16 надгробий на кладбище в Дзержинске

В Дзержинске полиция разбирается с повреждениями надгробий на местном кладбище. В ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, что после того как сошел снег, там начали обнаруживать упавшие памятники. В течение двух недель администрация кладбища несколько раз обращалась в полицию по этому поводу.
На место выезжала следственно-оперативная группа. Всего на кладбище зафиксировано шестнадцать упавших надгробий, расположенных в разных его частях. Отмечается, что пострадали могилы представителей разных этнических групп.
Сейчас сотрудники полиции устанавливают, что именно произошло на кладбище -памятники упали сами из-за погоды или их кто-то намеренно опрокинул. Если выяснится, что это были умышленные действия, виновных привлекут к ответственности по закону.
Ранее мы писали о том, что Новое Стригинское кладбище в Нижнем Новгороде ушло под воду. Люди не смогли пробраться к могилам родственников: памятники стояли наполовину в воде, глубина подтопления местами достигала 30−40 сантиметров.