Полиция проверит повреждение 16 надгробий на кладбище в Дзержинске

Предстоит выяснить, упали памятники сами или их опрокинули намеренно.

Источник: Комсомольская правда

В Дзержинске полиция разбирается с повреждениями надгробий на местном кладбище. В ГУ МВД России по Нижегородской области рассказали, что после того как сошел снег, там начали обнаруживать упавшие памятники. В течение двух недель администрация кладбища несколько раз обращалась в полицию по этому поводу.

На место выезжала следственно-оперативная группа. Всего на кладбище зафиксировано шестнадцать упавших надгробий, расположенных в разных его частях. Отмечается, что пострадали могилы представителей разных этнических групп.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают, что именно произошло на кладбище -памятники упали сами из-за погоды или их кто-то намеренно опрокинул. Если выяснится, что это были умышленные действия, виновных привлекут к ответственности по закону.

Ранее мы писали о том, что Новое Стригинское кладбище в Нижнем Новгороде ушло под воду. Люди не смогли пробраться к могилам родственников: памятники стояли наполовину в воде, глубина подтопления местами достигала 30−40 сантиметров.