Медицинский автопоезд с маммографом и стоматологом поехал по посёлкам Калининградской области

каждый дом!". В составе — три передвижных комплекса из 14 действующих на базе учреждений здравоохранения региона: маммограф с кабинетом профилактики, флюорограф и мобильный стоматологический кабинет (его закупили для Городской детской стоматологической поликлиники по поручению губернатора Алексея Беспрозванных).
Что изменилось. В этом году состав врачей усилили бригадой из Центра здоровья для взрослых. Тем, у кого найдут факторы риска (лишний вес, курение и другие), проведут дополнительные исследования: антропометрию, биоимпедансметрию (состав тела, включая жировую ткань), спирометрию (объём лёгких) и даже определят биологический возраст.
Первый муниципалитет — Краснознаменский округ, посёлок Добровольск. За пять часов (с 9 до 14) специалисты приняли 68 человек: — всем сделали флюорографию;— 20 женщин прошли маммографию;— у 30 пациентов взяли кровь на анализ;— два человека обратились к стоматологу: одному — консультация, второму — лечение кариеса;— врач-гинеколог осмотрел 21 женщину, у троих нашёл патологию — их направят на углублённое обследование.
Главный врач Краснознаменской ЦРБ Алексей Чупрынин отметил: жители посёлка рады возможности получить диагностику почти у дома. Министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев подчеркнул: цель проекта — приблизить медпомощь к тем, кто живёт в труднодоступных местах, особенно пожилым и маломобильным пациентам.
График. Автопоезд пробудет в Краснознаменском округе до 17 апреля, посетит ещё четыре посёлка: Правдино, Победино, Весново и Неманское. Всего за сезон (до конца сентября) комплексы объедут 21 муниципалитет за пределами Калининграда. В каждом — будут работать 5−6 дней. О графике обещают предупреждать заранее через местные администрации. Проект реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».