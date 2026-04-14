В России планируют создать реестр антипрививочников

Минздрав раскрыл детали о новой федеральной базе данных, куда внесут данные обо всех отказах от прививок.

Как пишет «Коммерсантъ», информация понадобится для разработки планов информационно-разъяснительной работы. В Минздраве заверили: попадание в реестр отказников не влечет негативных последствий.

Реестр планируют запустить 1 сентября 2028 года. Он будет хранить сведения обо всех россиянах, которые сделали прививки по национальному календарю, а также о гражданах с медотводами и поствакцинальными осложнениями.

Информацию об отказе удалить из системы будет нельзя. Доступ к обезличенным данным получат Роспотребнадзор, Минцифры и региональные чиновники, а медучреждения будут видеть полные персональные данные.

Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.