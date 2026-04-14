Общая техническая готовность дублера проспекта Гагарина составляет почти 50%, в активной стадии — работы по 2 и 3 очередям строительства, сообщается в канале «Стратегия развития Нижегородской области» в мессенджере МАХ.
Уже уложен асфальт на участке протяжённостью 7,4 км, построен путепровод в составе развязки с трассой Р‑158 и открыт для движения участок федеральной автодороги протяженностью 1,2 км.
«Переустроена почти половина всех инженерных коммуникаций», — рассказали специалисты.
Напомним, что концессионное соглашение на строительство дублера проспекта Ленина в Нижнем Новгороде пока не заключено.