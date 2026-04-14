Волгоградские «Джентльмены» взяли золото на этапе Кубка России по пейнтболу

Президент региональной федерации пейнтбола Илья Ботвинкин отметил, что команда была сформирована лишь прошлым летом, однако уже демонстрирует заметный прогресс. Несмотря на отсутствие в Волгограде специализированных площадок для тренировок по спортивному пейнтболу, под руководством тренера Евгения Перскова коллектив активно развивается и ставит перед собой серьёзные цели — участие в чемпионате России 2026 года и борьбу за призовые места.