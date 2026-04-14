В Красноярском крае появится новая семейная выплата для работающих родителей

С 1 июня 2026 года в Красноярском крае заработает новая семейная выплата. Об этом сообщают в СФР.
Получить средства смогут работающие родители, усыновители, попечители или опекуны с двумя или более детьми в возрасте до 18 лет (до 23-х лет, если они обучаются очно). Так в чем же суть новой выплаты?
Семьи смогут вернуть 7 и 13% НДФЛ, за 2025 года. При сделать это могут оба родителя.
Но они не должны иметь долгов по алиментам, а также не быть лишенным родительских прав. Кроме того, на выплаты не смогут претендовать ИП, самозанятые, которые используют специальные налоговые режимы. Также доход не должен превышать 1,5 кратную величину регионального прожиточного минимума на человека.
Подать заявление на выплату можно с 1 июня через госуслуги, МФЙ или офис СФР. Добавим, что сумма выплаты рассчитывается индивидуально и начисляется раз в год единым платежом.