Жалобы жителей Калининградской области пересчитают в баллы для бюджета-2026

В Калининградской области подвели итоги пилотного проекта по учёту просьб и жалоб жителей при формировании бюджета. Идею предложил губернатор Алексей Беспрозванных, реализовывали с февраля по декабрь 2025 года минфин, Региональный центр компетенций и АО «ТВЭЛ». Первыми подключились министерства социальной политики и здравоохранения — туда поступает больше всего обращений.