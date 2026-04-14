Жалобы жителей Калининградской области пересчитают в баллы для бюджета-2026

В Калининградской области подвели итоги пилотного проекта по учёту просьб и жалоб жителей при формировании бюджета. Идею предложил губернатор Алексей Беспрозванных, реализовывали с февраля по декабрь 2025 года минфин, Региональный центр компетенций и АО «ТВЭЛ». Первыми подключились министерства социальной политики и здравоохранения — туда поступает больше всего обращений.
Раньше было плохо. Три проблемы: каждый чиновник решал по-своему, не было общего регламента, данные собирали в Excel-таблицах и на бумаге. Теперь — единый типовой регламент с балльно-рейтинговой системой.
Как считают. Каждый проект получает баллы по шести критериям. Основные: социальная значимость, сколько людей получит помощь, есть ли софинансирование, готовы ли документы. Министерства могут добавлять свои отраслевые критерии. Чем выше балл — тем ближе к финансированию.
Что получилось. В 2025 году жители назапрашивали проектов на 2,7 млрд рублей. После отбора по новой системе в бюджет заложили 1,2 млрд. Доля регламентированных расходов достигла 45% (план был 40%).
Теперь обращения не тонут в бумагах. Внедрена электронная форма — от Excel отказались. Каждое обращение отслеживается и автоматически учитывается министерствами при формировании бюджетных заявок.
В 2026 году систему распространят на образование, культуру, ЖКХ и спорт. Электронную форму доработают. Бюджет области становится прозрачнее: любой запрос жителя теперь может получить баллы — и реальные деньги.