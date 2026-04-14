В Ростове начали налаживать систему платных парковок

В Ростове-на-Дону удалось упорядочить работу по эвакуации транспорта, теперь начали налаживать систему платных парковок. Об этом на заседании городской думы сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
— По итогам 2025 года доход от платных парковок вырос. В 2026 году планируется организация пилотного проекта муниципальной платной парковки на участке от Мечникова до Текучева. В будущем планируем устроить две перехватывающие парковки, — рассказал Александр Скрябин.
Кроме того, перед департаментом транспорта была поставлена задача по созданию отдела развития парковочного пространства.
— Ранее в Ростове этим никто не занимался на постоянной основе. Когда закончится соглашение с инвестором по парковочным пространствам, они должны стать муниципальными и работать сразу исправно. Сейчас мы делаем только первые шаги в части налаживания работы всего пространства, — отметил Александр Скрябин.
