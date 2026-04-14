Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове начали налаживать систему платных парковок

Глава Ростова рассказал о планах по развитию парковочного пространства в городе.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону удалось упорядочить работу по эвакуации транспорта, теперь начали налаживать систему платных парковок. Об этом на заседании городской думы сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.

— По итогам 2025 года доход от платных парковок вырос. В 2026 году планируется организация пилотного проекта муниципальной платной парковки на участке от Мечникова до Текучева. В будущем планируем устроить две перехватывающие парковки, — рассказал Александр Скрябин.

Кроме того, перед департаментом транспорта была поставлена задача по созданию отдела развития парковочного пространства.

— Ранее в Ростове этим никто не занимался на постоянной основе. Когда закончится соглашение с инвестором по парковочным пространствам, они должны стать муниципальными и работать сразу исправно. Сейчас мы делаем только первые шаги в части налаживания работы всего пространства, — отметил Александр Скрябин.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.