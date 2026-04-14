На улицах Читы появились баннеры с фотографиями забайкальских семей

Всероссийский проект «Семья — основа мира» в третий раз стартовал в Чите и Читинском округе в соответствии с целями нацпроекта «Семья». На улицах появились баннеры с фотографиями семей Забайкальского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Такие проекты особенно важны для укрепления демографической политики региона. Мы хотим, чтобы каждая семья в Забайкалье чувствовала свою ценность и значимость. Семья — это основа нашего общества, фундамент, на котором строятся благополучие и будущее края», — подчеркнула министр социальной и демографической политики региона Вера Чипизубова.
В прошлом году в регионе были размещены баннеры социальной рекламы «Он Человек», акцентирующие внимание на защите жизни ребенка до рождения и призывающие к заботе о детях. На новом этапе проекта на баннерах демонстрируются позитивные образы многодетных и приемных семей, подчеркивающие значимость материнства, ответственного отцовства и ценности многопоколенной семьи. С помощью QR-кодов, нанесенных на баннеры, жители и гости города могут перейти на соответствующие страницы сайтов краевого министерства социальной и демографической политики и Социального фонда России, где размещена подробная информация о мерах поддержки для семей с детьми.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.