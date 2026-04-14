СК сделал заявление после гибели арматурщика на стройке в Минске

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет сделал заявление после гибели арматурщика на стройке в Минске.

Инцидент случился 13 апреля 2026 года на одном из строительных объектов белорусской столицы. Согласно предварительной информации, 38-летний арматурщик при выполнении работ по страповке, взобрался на металлический щит и оказался зажат между ним и промышленным оборудованием. Рабочий погиб.

СК завел уголовное дело по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса — нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека. Следователи и далее проводят комплекс следственных, а также процессуальных мероприятий, которые направлены на установление всех деталей случившегося.

В ведомстве отметили, что допрашиваются подозреваемые и свидетели. Кроме того, была назначен ряд экспертных исследований.

