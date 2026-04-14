«Химия — это развитие»: в ННГУ рассказали о главных достижениях Нижегородской области в химпроме

Сегодня, 14 апреля, в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского прошел «День химии: образование, карьера, производство». Студенты и школьники узнали о преимуществах карьеры в химической промышленности на панельной дискуссии «Новые материалы и химия: кадры, технологии, индустрия будущего».
Сегодня в Нижегородской области работает около 1200 научно-технологических предприятий, и примерно 43 тысяч жителей заняты в сфере науки и технологий.
Вице-президент Российского союза химиков Дмитрий Огородцев отметил, что Дзержинск занимает особое место в химической промышленности России. На территории этого города находится уже более 40 крупных предприятий, в том числе стремительно развивающаяся ОЭЗ «Кулибин». На этой площадке начитывается уже 52 резидента, которым предоставлены налоговые преференции и льготы для того, чтобы заниматься наукоемкими бизнесами.
По словам эксперта, средняя зарплата в химической отрасли составляет 150−250 тысяч рублей, а карьерный рост специалистов проходит намного быстрее, чем в других сферах.
Однако в отрасли фиксируется острый кадровый голод — сейчас по всей стране требуется уже более 50 тысяч специалистов, а к 2030 году это число может вырасти до 120 тысяч. Нижегородской области ежегодно требуется около 1500 новых кадров на химпредприятия.
Достижения в науке.
Екатерина Солнцева рассказала, что в 2025 году в НГТУ им. Алексеева удалось открыть производственную линию диспригаторов и прессаторов для автотоплива. Особенность проекта заключается в том, что на производстве используются только отечественные компоненты и материалы, что позволяет сэкономить до 30% средств.
Еще одним важным проектом является Центр малотоннажной химии для микроэлектроники. Комплекс создается на базе Института химии высокочистых веществ и Института металлорганической химии РАН. Одно из зданий уже построено — в нем планируют сделать лабораторное производство.
«Сегодня у нас есть задача сохранения технологического суверенитета, и понятное дело, что этот суверенитет недостижим без материалов для микроэлектроники. И когда нам нужны эти материалы не тоннами, а условно граммами или килограммами, большие заводы отказываются это делать. И это возможно сделать только в таких центрах, но еще и на базе наших институтов и университетов», — объяснила зампредседателя правительства региона.
Перспективы образования.
На данный момент ННГУ им. Лобачевского активно вовлечен в новый национальный проект «Новые материалы и химия». В частности, специалисты университета разрабатывают высокочистые вещества — они производят более 5% веществ для микроэлектроники по всей стране.
В 2026 году в ННГУ планируют реализовать сразу несколько проектов в химической отрасли. Так, например, в учреждении откроют новые образовательные программы с организациями-участниками дополнительного профессионального образования и проработают новые возможности индустриальной аспирантуры.
Также появится новая программа повышения квалификации в сфере «зеленой химии». Новым индустриальным партнером университета станет ООО ПК «Юнайтед Кэталист Текнолоджис».
Молодые специалисты.
Софья Бурова лишь недавно закончила обучение в ННГУ и уже покоряет карьерные вершины в должности ведущего инженера-исследователя одного из главных химических предприятий региона «Руссилика».
«В школе химия привлекала меня тем, что она не заперта в учебниках, а сопровождает нас повсюду — от запаха дождя до набивки кресла», — объяснила девушка.
Компания «Руссилика» уникальна тем, что специализируется на экологически чистом производстве микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей с использованием передовых технологий. Продукты предприятия используют, например, в добыче нефти, а также добавляют в самую обычную зубную пасту.
После панельной дискуссии молодые химики университета провели экскурсии по лабораториям и показали настоящее крио-шоу, посвященное необычным свойствам жидкого азота.