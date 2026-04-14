Сгоревший ТЦ «Гиант» в Калининграде обещают восстановить

Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде планируют восстановить. Об этом заявил представитель собственника здания на встрече с пострадавшими от пожара арендаторами. В совещании участвовали больше 40 предпринимателей — владельцы кинотеатра, детского центра, магазинов, кафе и других точек. Они перечислили основные проблемы: утрачены товары, оборудование и документы, нет денег на восстановление, висят кредитные обязательства. Значительная часть бизнеса оказалась незастрахованной.
Власти разрабатывают меры поддержки. Замминистра экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Ксения Малышева заявила: «Важно зафиксировать ситуацию по каждому предпринимателю и понять реальную картину — в чём конкретно необходима помощь». По итогам встречи начали сбор данных по каждому предприятию.
Центр «Мой бизнес» уже предлагает пострадавшим бесплатные юридические консультации — как восстановить документы, зафиксировать ущерб и что делать дальше. Минэкономики поможет наладить коммуникацию между арендаторами и собственником здания.
Напомним, пожар в ТЦ «Гиант» начался днём 5 апреля 2026 года. Пламя охватило фасад и внутренние помещения, огонь перекинулся на припаркованные автомобили. Из комплекса эвакуировали около 140 человек. Общая площадь возгорания превысила 6 тысяч квадратных метров. Пострадали четыре человека, включая двоих сотрудников МЧС. Основная версия причины — ремонтные работы.
«Гиант» — один из крупных торговых центров Калининграда, расположенный в Московском районе на улице Батальной. Там работали кинотеатр, детский центр, десятки магазинов, кафе и точек услуг. Здание было популярно у жителей соседних спальных районов.