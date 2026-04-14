Сгоревший ТЦ «Гиант» в Калининграде обещают восстановить

Сгоревший торговый центр «Гиант» в Калининграде планируют восстановить. Об этом заявил представитель собственника здания на встрече с пострадавшими от пожара арендаторами. В совещании участвовали больше 40 предпринимателей — владельцы кинотеатра, детского центра, магазинов, кафе и других точек. Они перечислили основные проблемы: утрачены товары, оборудование и документы, нет денег на восстановление, висят кредитные обязательства. Значительная часть бизнеса оказалась незастрахованной.