Россиян предупредили об отключении света и воды за неуплату в одном случае

Свет и воду могут отключить за неуплату коммунальных услуг в том случае, если долг достигнет суммы двух месячных платежей. Об этом рассказала экс-сенатор, арбитражный управляющий Минюста, председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР) Ольга Епифанова в беседе с RT.

По ее словам, при неуплате меры наказания будут постепенно усиливаться. С 31‑го дня просрочки начинают начисляться пени — сначала 1/300 ключевой ставки ЦБ за каждый день, после 90‑го дня — по ставке 1/130. При достижении суммы двух месячных платежей поставщик может ограничить или приостановить предоставление услуг.

«Полностью отключить свет, газ и горячую воду либо ограничить подачу холодной воды и отопления. Перед этим потребителя обязаны уведомить письменно не менее чем за 20 дней», — отметила Епифанова. Она добавила, что если долг будет копиться дальше, управляющая компания будет в праве обратиться в суд. Обычно к такой мере прибегают при задолженности свыше 20 тысяч рублей или неуплате более трех месяцев.

Ранее зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал россиянам о возможности не платить за некоторые услуги ЖКХ. Речь идет о дополнительных услугах, которые собственник не заказывал.