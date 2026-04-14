Прикамских лесопромышленников отметили за вклад в развитие промышленности

Лесопромышленная группа «Свеза» в третий раз подтвердила статус «Партнера национальных проектов России» по итогам Национальной премии «Наш вклад». Эксперты отметили шесть проектов компании, два из которых реализуются в Пермском крае — «Будущее “КАМЫ” в Краснокамске и “Свеза Рядом” в Уральском.
Оба проекта реализуются в логике национальных целей. Они решают ключевые для малых территорий задачи: подготовку специалистов для промышленности и формирование среды, в которой комфортно жить и работать.
Кадровая программа картонно-бумажного комбината «КАМА» выстраивает непрерывную траекторию подготовки специалистов.
«Наша программа — это вклад в будущее всей целлюлозно-бумажной отрасли. Студенты еще на этапе обучения знакомятся с производством, получают актуальные навыки, адаптированные под наши технологические процессы. Предприятие, в свою очередь, обретает мотивированного специалиста, который уже знает коллектив, технологии и корпоративную культуру», — сказала Наталья Сидоренко, директор по персоналу КБК «КАМА».
В поселке Уральском «Свеза» поддерживает социальные проекты и другие инициативы.
За год было поддержано 17 проектов, направленных на развитие городской среды, культурных и спортивных инициатив.
Фото предоставлено Свезой.
«Для “Свезы” участие в национальных проектах — это системная работа, встроенная в стратегию социальных инвестиций. Мы последовательно развиваем кадровые инициативы в регионах и выстраиваем устойчивую систему подготовки специалистов для отрасли», — отметила Валентина Лихачева, директор по корпоративным коммуникациям и устойчивому развитию группы компаний «Свеза».
В 2026 году «Свеза» представила на национальную премию «Наш вклад» шесть проектов, охватывающих ключевые направления национальных целей — подготовку кадров, развитие образования, экологическую безопасность и поддержку территорий.