В школе № 3 города Ак-Довурака в Туве начался капитальный ремонт

Капитальный ремонт стартовал в школе № 3 города Ак-Довурака. Работы проводятся при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки Тувы.
Специалисты приступили к работам 1 апреля. Они разбирают покрытие и деревянные конструкции кровли. Параллельно идет снятие дверных коробок и отбивка старой штукатурки со стен. Над преображением школы ежедневно трудятся 30 мастеров.
«Ожидается, что после завершения капитального ремонта школа № 3 получит обновленную инфраструктуру, что положительно скажется на условиях обучения и пребывания учеников», — прокомментировали в министерстве образования и науки Тувы.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.