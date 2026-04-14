Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В школе № 3 города Ак-Довурака в Туве начался капитальный ремонт

Над преображением учреждения ежедневно трудятся 30 специалистов.

Капитальный ремонт стартовал в школе № 3 города Ак-Довурака. Работы проводятся при поддержке национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки Тувы.

Специалисты приступили к работам 1 апреля. Они разбирают покрытие и деревянные конструкции кровли. Параллельно идет снятие дверных коробок и отбивка старой штукатурки со стен. Над преображением школы ежедневно трудятся 30 мастеров.

«Ожидается, что после завершения капитального ремонта школа № 3 получит обновленную инфраструктуру, что положительно скажется на условиях обучения и пребывания учеников», — прокомментировали в министерстве образования и науки Тувы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.