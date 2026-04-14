Праздник моды, творчества и рукоделия пройдет в Нижнем Новгороде

С 23 по 26 апреля в выставочном павильоне стадиона «Совкомбанк Арена» пройдут фестиваль женских увлечений «Нити» и выставка-ярмарка «Модные сезоны». Торговая экспозиция и яркая программа — это тандем, где сочетаются трендовые товары легкой промышленности, изделия таланливых мастеров из разных уголков России и мероприятия от модных показов до образовательных лекций.
72 участника из 12 регионов привезут дизайнерскую одежду и головные уборы, изделия мастерских и народных промыслов (в том числе кожевенное производство из Богородска, елецкое кружево, торжокское золотное шитье), украшения ручной работы, домашний текстиль, керамику и другие предметы декора, сумки и кожгалантерею, товары для здоровья, натуральную косметику, крафтовые продукты питания. В «кулинарном квартале» можно не только приятно провести время за чашкой чая или ароматного кофе с сытными пирогами или нежнейшими пирожными, но и купить необычные десерты: мармелад без сахара, зефир и конфеты ручной работы, орехи и ягоды в шоколаде, халву, городецкие пряники.
Выставку сопровождает программа фестиваля женских увлечений «Нити»: четыре дня наполнены танцевальными и вокальными номерами, образовательными лекциями, творческими мастер-классами (включая эксклюзивные программы от ярославской и казанской школ вышивки), розыгрышами призов от партнеров, консультациями от экспертов швейной индустрии, презентациями от стилистов. Украшением фестиваля традиционно станут модные показы коллекций дизайнеров и брендов со всей России. В этот раз их насчитывается больше 60. Модели продемонстрируют платья для бальных танцев, детскую одежду, женские образы, обувь ручной работы, короны и диадемы, авторские сумки, вечерние и свадебные наряды, сценические костюмы, украшения, мужскую одежду. В рамках программы пройдут церемонии награждения победителей швейного конкурса и конкурса плакатов. Отдельного внимания заслуживает экспозиция национального костюма — в честь Года единства народов России.
В этом году девиз апрельского фестиваля «Во всем блеске», а это значит, что будет много пайеток, страз, вечерних нарядов, того, что мерцает и переливается. Сверкать будет все — от образов на подиуме и товаров в экспозиции до вдохновленных глаз участников и посетителей.
Фестиваль женских увлечений «Нити» и выставка-ярмарка «Модные сезоны» пройдут с 23 по 26 апреля 2026 года в выставочном павильоне стадиона «Совкомбанк Арена» (ул. Бетанкура, 1А/1).
