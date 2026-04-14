В Калининградской области подросткам из детских домов помогают определиться с профессией

В Калининградской области шестой год подряд реализуется проект «Включайся и будь успешен!» по профориентации подростков из социальных учреждений. В этом году в мероприятиях участвуют ребята из центров содействия семейному устройству детей из Калининграда, Зеленоградска, Багратионовска и социального приюта из Правдинска.
Как рассказала министр социальной политики Анжелика Майстер, профориентационная работа включает программы наставничества, стажировки, экскурсии на предприятия.
Воспитанники центров уже познакомились с работой железнодорожной отрасли, побывали в Городской детской стоматологической поликлинике, научной библиотеке и в других учреждениях, посетили аэропорт «Храброво», мастерскую кожаных изделий, познакомились с деятельностью салона красоты, гостиницы.
После таких экскурсий ребятам легче выбрать будущую профессию, а также получить опыт работы в компаниях.