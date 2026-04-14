Врач Генварская объяснила, почему отпуск не спасает от усталости и стресса

Специалисты связывают хроническую усталость и неприятные ощущения в горле с гормональными сбоями, стрессом и заболеваниями, требующими диагностики, а не смены обстановки.

Источник: Unsplash.com

Полноценное восстановление во время отпуска возможно не всегда, поскольку усталость часто связана не с необходимостью смены обстановки, а с внутренним истощением организма. Психотерапевт и эндокринолог Диана Генварская отметила, что ощущение потребности в отдыхе нередко обусловлено биохимическими нарушениями. По её мнению, при истощении ресурсов даже поездка может усилить стресс, а не принести облегчение, пишет Pravda.Ru.

Эксперт подчеркнула, что уровень энергии напрямую зависит от состояния обменных процессов, и при их нормализации потребность в отдыхе может снижаться. Она рекомендовала сначала наладить образ жизни и только затем планировать путешествия, чтобы возвращаться в более устойчивое состояние.

Врач-эндокринолог Екатерина Орлова заявила, что без коррекции дефицитов и работы эндокринной системы отдых может превратиться в пассивное времяпрепровождение без восстановления сил. Она посоветовала пройти обследование у специалистов.

Отдельное внимание врачи уделили симптому «кома в горле». Терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» объяснила, что он может быть связан с заболеваниями щитовидной железы, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, остеохондрозом или аллергией. В редких случаях причина может быть более серьёзной, включая опухолевые процессы.

Если органические нарушения не подтверждаются, подобные ощущения могут быть связаны с психоэмоциональным состоянием, включая стресс и тревожные расстройства. Врачи рекомендуют не игнорировать симптомы и своевременно обращаться за медицинской помощью.

Ранее кандидат медицинских наук Александр Калюжин заявил, что снижение памяти может возникнуть из-за переутомления и недосыпания.