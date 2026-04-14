Врач Генварская объяснила, почему отпуск не спасает от усталости и стресса

Полноценное восстановление во время отпуска возможно не всегда, поскольку усталость часто связана не с необходимостью смены обстановки, а с внутренним истощением организма. Психотерапевт и эндокринолог Диана Генварская отметила, что ощущение потребности в отдыхе нередко обусловлено биохимическими нарушениями. По её мнению, при истощении ресурсов даже поездка может усилить стресс, а не принести облегчение, пишет Pravda.Ru.