Красноярцам рассказали, какие болезни можно подцепить, куря кальян

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какими опасными заболеваниями можно заразиться во время курения кальяна.
Туберкулёз, кандидоз, стафилококковая инфекция, герпес — это неполный список проблем, от которых не защищает даже индивидуальный пластиковый мундштук.
«Влажная и тёплая среда внутри колб, трубок и шлангов кальяна создаёт идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов. Опасность многократно возрастает при курении кальяна в большой компании», — предупреждают сотрудники службы.
Роспотребнадзор рекомендует отказаться от курения кальяна, которое наносит серьёзный ущерб здоровью.