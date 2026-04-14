Красноярцам рассказали, какие болезни можно подцепить, куря кальян

Влажная и тёплая среда внутри колб, трубок и шлангов устройства создаёт идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов.

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какими опасными заболеваниями можно заразиться во время курения кальяна.

Туберкулёз, кандидоз, стафилококковая инфекция, герпес — это неполный список проблем, от которых не защищает даже индивидуальный пластиковый мундштук.

«Влажная и тёплая среда внутри колб, трубок и шлангов кальяна создаёт идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов. Опасность многократно возрастает при курении кальяна в большой компании», — предупреждают сотрудники службы.

Роспотребнадзор рекомендует отказаться от курения кальяна, которое наносит серьёзный ущерб здоровью.