Томская нефтесервисная компания приняла участие в выставке в Египте

EGYPES объединяет ведущих производителей и поставщиков энергетических продуктов со всего мира.

Предприятие «Компания Ойлтим» из Томской области представило свою продукцию на Египетской энергетической выставке (EGYPES) в Каире. Участие российских компаний в зарубежных мероприятиях отвечает целям и задачам нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщили в департаменте информационной политики администрации региона.

Выставка, прошедшая с 30 марта по 1 апреля, является ведущим событием глобального энергетического диалога в регионе Северной Африки и Средиземноморья. Она собирает ведущих производителей и поставщиков энергетических продуктов и решений со всего мира.

На мероприятии была организована национальная экспозиция «Сделано в России» при поддержке Российского экспортного центра. Ее участниками стали 12 компаний из Томской, Тюменской и Московской областей, Удмуртии, Санкт-Петербурга и Москвы. Нефтесервисное предприятие «Компания Ойлтим» представила на выставке оборудование для нефтегазовой сферы.

Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.