В Красноярске Асфальтобетонный завод продают за 362 миллиона рублей

Скандальное предприятие признано банкротом и выставлено на торги.

Источник: Комсомольская правда

Красноярский Асфальтобетонный завод выставлен на торги, его продают за 362 миллиона рублей. Это начальная цена. Информация указана на портале Федресурс.

В лот вошли 12 объектов недвижимости, два земельных участка, асфальтосмесительня установка и резервуар. Объекты находятся на улице Лесопильщиков. Конкурсным управляющим утвержден Александр Коновалов.

Напомним, что АО «Асфальтобетонный завод» был признан банкротом еще в декабре 2025 года. На предприятии висят долги на сумму более 643 миллионов рублей. Дата торгов пока неизвестна.