В Красноярске Асфальтобетонный завод продают за 362 миллиона рублей

Красноярский Асфальтобетонный завод выставлен на торги, его продают за 362 миллиона рублей. Это начальная цена. Информация указана на портале Федресурс.
В лот вошли 12 объектов недвижимости, два земельных участка, асфальтосмесительня установка и резервуар. Объекты находятся на улице Лесопильщиков. Конкурсным управляющим утвержден Александр Коновалов.
Напомним, что АО «Асфальтобетонный завод» был признан банкротом еще в декабре 2025 года. На предприятии висят долги на сумму более 643 миллионов рублей. Дата торгов пока неизвестна.