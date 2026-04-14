В Шахтах дворник позвонил знакомому и предложил украсть шины с крыльца маркетплейса

В полицию Шахт обратились сотрудники пункта выдачи заказов одного из маркетплейсов. Они рассказали, что вынесли на крыльцо четыре автомобильные шины, так как заказ был крупногабаритным, а потом обнаружили пропажу. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей. О случившемся сообщили в пресс-службе донской полиции.
Оперативники задержали двоих 22-летних местных жителей. Выяснилось, что один из них подрабатывал дворником неподалеку. Во время уборки он заметил шины на крыльце, позвонил знакомому, у которого есть машина, и предложил их украсть. Ночью они подъехали, убедились, что никого нет, погрузили колеса и уехали.
Похищенное изъяли и скоро вернут владельцу. В отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело о краже. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.
