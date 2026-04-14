Кинолог рассказал о первой помощи при укусе собаки

Если рана неглубокая, останавливать кровотечение сразу не стоит. Кровь сама вымывает из раны бактерии. Место укуса нужно не меньше пяти-десяти минут промывать под проточной водой с хозяйственным мылом, затем обработать хлоргексидином или мирамистином и наложить стерильную повязку. После этого надо как можно скорее обратиться к врачу.