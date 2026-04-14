Кинолог рассказал о первой помощи при укусе собаки

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как правильно обработать рану от укуса собаки до приезда врачей. Об этом пишет Ямал 1 со ссылкой на RT.

Если рана неглубокая, останавливать кровотечение сразу не стоит. Кровь сама вымывает из раны бактерии. Место укуса нужно не меньше пяти-десяти минут промывать под проточной водой с хозяйственным мылом, затем обработать хлоргексидином или мирамистином и наложить стерильную повязку. После этого надо как можно скорее обратиться к врачу.

При сильном кровотечении действовать нужно иначе. Следует наложить тугую давящую повязку. Если кровь бьет фонтаном (это признак артериального кровотечения), выше раны накладывают жгут и обязательно записывают время его наложения. Затем необходимо срочно вызвать скорую.

В больнице врач проведет хирургическую обработку, проверит целостность сухожилий и нервов, а также назначит антибиотики. Кроме того, пострадавшему сделают курс антирабической вакцины от бешенства, обычно это шесть уколов. При необходимости обновят и прививку от столбняка.

