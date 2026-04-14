Шитиков: из плена освободили участника СВО, числившегося погибшим

Владимир Никитин пояснил, что роль регионального уполномоченного по правам человека в ситуации с обменом пленных не так высока. «Непосредственно участвовать в обмене мы не можем. Все ходатайства, которые к нам поступают, направляем в аппарат российского уполномоченного, и она уже ведёт переговоры с украинским омбудсменом», — пояснил Никитин. При этом он добавил, что региональный аппарат старается взять «под определённую опеку те семьи, которые обращаются по этому поводу». «Нам удалось несколько раз поучаствовать в обмене писем, открыток, рисунков детских», — рассказал уполномоченный по правам человека.