Разработана косметическая облицовка для протезов бедра из углеволокна

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Центр инноваций в травматологии и ортопедии (ЦИТО, входит в Госкорпорацию «Ростех») создал инновационную косметическую облицовку для протезов бедра, сочетающую в себе легкость и надежность. Новая отечественная разработка, которая готовится к серийному выпуску, призвана повысить уровень комфорта пациента при использовании протеза, сообщили ТАСС в пресс-службе компании ЦИТО.
«Наша задача заключалась в создании продукта, который не просто бы скрывал механизмы протеза, а превращал его в надежную и защищенную систему. Новая отечественная модель представляет собой полностью переработанное и усовершенствованное изделие. Мы создали облицовку, которая легче самых простых косметических моделей, но при этом прочнее специализированных силовых оболочек. Это новый стандарт качества для пациентов, ведущих активный образ жизни», — цитирует пресс-служба гендиректора ЦИТО Виктора Спектора.
Разработка готовится к серийному выпуску. Уточняется, что изделие изготовлено из высокопрочного углеволокна с добавлением инновационного пеноматериала «Синтерм». Именно такое сочетание позволило достичь уникальных эксплуатационных характеристик и сделать модель гиперлегкой без потери защитных свойств. В отличии от существующих аналогов разработка ЦИТО весит почти на 100 граммов легче: ее масса составляет менее 300 граммов, при этом облицовка обладает исключительной прочностью и предотвращает механические повреждения протеза и его внутренних узлов.
В компании также отметили, что разработчики интегрировали в модель ударопоглощающий вкладыш, который предотвращает нежелательное скольжение при вставании на колено. Такой механизм обеспечивает дополнительную стабильность и безопасность для протезов нижних конечностей. Задняя часть облицовки выполнена из комбинации углеволокна и термопластичного полиуретана (ТПУ). Когда пациент идет или садится, модель позволяет протезу естественно сгибаться, не препятствуя работе коленного модуля.
ЦИТО — ведущее предприятие медицинской промышленности и реабилитационной индустрии в России, разработчик системы комплексной непрерывной реабилитации и высокотехнологичного протезирования, а также концепции подготовки кадров для высокотехнологического протезирования. Компания имеет опыт оказания услуг на рынке уже более 60 лет.