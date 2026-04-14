Пермский край вошёл в ТОП-5 лидеров России по росту числа базовых станций связи

В регионе сейчас работает около 2400 базовых станций.

Пермский край оказался среди пяти регионов страны с самым высоким приростом базовых станций связи. Об этом рассказал министр информационного развития и связи Прикамья Пётр Шиловских на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры.

По данным министерства, в регионе сейчас работает около 2400 базовых станций. Они обеспечивают жителей современными услугами мобильной и интернет-связи.

Пётр Шиловских отметил, что добиться такого результата удалось благодаря совместной работе краевых властей, муниципалитетов и операторов связи. По его словам, компании активно инвестируют в развитие инфраструктуры, чтобы улучшать качество связи для жителей региона.

Министр подчеркнул, что благодаря этому сотрудничеству Пермский край вошёл в число лидеров по стране по темпам развития телекоммуникационной сети.