Выживший в Охотском море Пичугин заявил, что переживает из-за приговора

Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев нахождения в Охотском море, заявил, что переживает по поводу решения Октябрьского районного суда Улан-Удэ, который признал его виновным по делу о гибели двух человек.

Источник: РБК

Михаил Пичугин, выживший после двух месяцев нахождения в Охотском море, заявил, что переживает по поводу решения Октябрьского районного суда Улан-Удэ, который признал его виновным по делу о гибели двух человек. Об этом он сообщил журналистам.

«Я тоже переживаю», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пичугина приговорили к трем годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства.

В августе 024 года трое туристов — Михаил Пичугин и его брат Сергей, а также сын последнего 15-летний Илья, — отправились на лодке в путешествие с Сахалина к Шантарским островам. По пути они попали в сильный шторм и сбились с курса.

В октябре спасатели нашли мужчину. Его брат и племянник погибли от обезвоживания и переохлаждения. Всего Пичугин пробыл в открытом море 67 дней, за это время он потерял 50 кг.

Следователи завели против мужчины уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации морского транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса). Также его обвиняли в использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 Уголовного кодекса).

В начале февраля Пичугин изменил показания по делу и частично признал вину в гибели родных.

